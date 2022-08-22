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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ناصر كنعاني: نعتقد بان بناء العلاقات واعادتها بين تركيا وسوريا يصب لصالح البلدين
ناصر كنعاني: من الافضل لتركيا تصحيح نظرتها بخصوص القضية السورية
ناصر كنعاني: نشاهد عودة بعض الدول التي كانت قد اغلقت سفاراتها في دمشق الى سوريا وتواصل علاقاتها مع هذا البلد
ناصر كنعاني: الشعب السوري يرى الان كيف قضت حكومته على المجموعات الارهابية
ناصر كنعاني: ماشهدناه خلال الاعوام الماضية بخصوص الازمة السورية كانت نتيجة السياسات الخاطئة التي اتخذتها بعض الدول
ناصر كنعاني: سنخطو خطوات ايجابية في المستقبل وان العلاقات بين ايران ودول المنطقة تسير نحو الافضل
ناصر كنعاني: هناك خلافات في وجهات النظر بين ايران والسعودية لكن المفاوضات كانت حتى الان ايجابية
ناصر كنعاني : علاقاتنا مع السعودية مبنية على مواضيع ثنائية وان هذه العلاقات لاترتبط بمفاوضات فيينا
ناصر كنعاني: ايران تريد اتفاقا يرضي الشعب الايراني ويحفظ مصالحها العليا
ناصر كنعاني: لن نقبل بالمفاوضات الاستنزافية
ناصر كنعاني: السياسات الخارجية للحكومة تركت اثارا ايجابية وملحوظة حتى الان
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش
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