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عبداللهيان: السعودية وعدتنا بالتعاون حول الحاج الايراني المعتقل

عبداللهيان: السعودية وعدتنا بالتعاون حول الحاج الايراني المعتقل
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني" حسين امير عبد اللهيان " أن طهران تسلمت وعودا من الرياض بالتعاون بخصوص الحاج الايراني المعتقل في السعودية، مشددا على أن الجانب الايراني يبذل كل جهوده للافراج عن هذا الحاج.

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة نشرها امير عبداللهيان مساء الاحد على حسابه الخاص في انستغرام بخصوص لقائه عائلة الحاج الايراني المعتقل في مكة المكرمة، وأكد أنه التقى اسرة الحاج "خليل دردمند " الذي اعتقلته الشرطة السعودية بعد الانتهاء من مناسك الحج وأطلع اسرته على ما قامت به وزارة الخارجية منذ اعتقاله وحتى الآن.

وأضاف: لقد قلت لهم ان واجب وزارة الخارجية هو الدفاع عن مصالح الشعب الايراني العزيز في شتى ارجاء العالم وان زملائي في القنصلية يتابعون وبكل قوة الافراج عن هذا المواطن الايراني، وقد تسلمنا من الجانب السعودي وعودا للمساعدة في ذلك.

وشدد رئيس الجهاز الدبلوماسي في ايران على أنه أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع نظيريه العراقي والعماني وتحدث معهما بهذا الخصوص وتقرر أن يتابع الوزيران العراقي والعماني هذا الموضوع ايضا.

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