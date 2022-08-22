بطلة شطرنج لبنانية ترفض التطبيع مع الكيان المؤقت

العالم - لبنان

المهرجان شاركت فيه 36 دولة، حيث أوقعها التصنيف مع الصهيوني في الجولة الرابعة، لتواصل البطلة اللبنانية السير على سيرة أقرانها من أبطال الرياضة وترفض التطبيع مع كيان العدو ودعما للقضية الفلسطينية،

وكان البطل شربل أبو ضاهر في الفنون القتالية المختلفة قد انسحب من بطولة العالم للناشئين التي جرت في أبو ظبي رفضا للتطبيع مع كيان العدو.

من جهة أخرى يواصل المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم داخل الصالات تحضيراته استعدادا للمشاركة في بطولة أمم آسيا التي تستضيفها الكويت الشهر المقبل.

ويخوض المنتخب تدريباته على ملعب السد تحت اشراف المدير الفني البرتغالي، جواو الميدا، بهدف الوقوف على جهوزية اللاعبين الفنية والبدنية والنفسية ولاعتماد التشكيلة النهائية التي ستشارك في الحدث القاري.

وكان لبنان قد بلغ نهائيات الكويت بعدما تصدر مجموعته في التصفيات، وسيلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران والصين وتايبي وأندونسيا.

ويسعى الجهاز الفني المشرف على المنتخب إلى مواصلة خفض معدل الأعمار والذي بلغ 26 عاما إلى 23 سنة ما بعد البطولة الآسيوية، بهدف بناء منتخب قادر على المنافسة لمدة عشر سنوات.

كما سيخوض المنتخب عدة مباريات ودية قبل رحلته إلى الكويت.