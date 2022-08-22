الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

متحدث الخارجية الايرانية: تتابع إيران بجدية قضية الانتقام من قتلة الجنرال سليماني

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

غانتس یقر بوجود أزمة بین تل ابیب والقاهرة

اسرة جديدة تغادر مخيم الركبان في سوريا باتجاه مدينة تدمر

في ابرز تطورات الازمة الاوكرانية.. زيلينسكي يحذر من محاكمة علنية لجنوده وموسكو تتوعد كييف ان ثبت تورطها بمقتل دوغين

اعتقال أمين سر حركة فتح في القدس

أنصاره يتجمعون أمام منزله تحسبا لاعتقاله.. الشرطة الباكستانية توجه تهم الإرهاب لعمران خان