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قفزة في أسعار الغاز في أوروبا

قفزة في أسعار الغاز في أوروبا
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، في تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 13% وتجاوزت مستوى 2800 دولار لكل ألف متر مكعب من الوقود الأزرق.

العالم - اوروبا

وبحلول الساعة 09:16 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للغاز بنسبة 12.7% إلى 2862 دولارا لكل ألف متر مكعب، وجاء ذلك وفقا لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF.

وبذلك تكون أسعار الوقود الأزرق في أوروبا قد سجلت أعلى مستوى منذ مارس الماضي، أي في نحو 6 أشهر، بحسب وكالة نوفوستي.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" أن ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا) سيتوقف لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، بسبب أعمال صيانة مجدولة.

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