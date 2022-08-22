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بالفيديو.. مدير المركز العالمي للتوثيق:

أعداء المسلمين في الغرب عبارة عن حلف من الرأسماليين

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال مدير المركز العالمي للتوثيق الدكتور جهاد سعد ان الغرب الذي يستهدف المسلمين هو المؤسسة الحاكمة.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" تاذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان المؤسسة الغربية تغولت بعد الثورة التكنولوجية وتحولت الى حلف من الرأسماليين والشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الوكيلة والدولة العميقة والدولة الأمنية.

وأكد ان المؤسسة الغربية بعد الثورة التكنولوجية اصبحت بيدها كل شيء وباتت تصنع ما تريد بما فيها صناعة الرأي العام وصناعة الأديان والثقافة.

الدكتور جهاد سعد اضاف ان الرأسمالية هي حسب التعبير القرآني هي نوع من الحرب على الناس، تنتج عنفا داخليا مستقلا وتنتج ضحايا باستمرار. مشيرا الى ان هناك حاجة حقيقية للغرب بأن يكون دائما هناك عدو.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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