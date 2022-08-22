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الأمن الروسي يؤكد اعتقال عنصرا من "داعش" تلقى تدريبات في تركيا لتنفيذ هجوم في الهند

الأمن الروسي يؤكد اعتقال عنصرا من
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي عضوا في تنظيم "داعش" في روسيا، كان يعد لتنفيذ هجوم انتحاري ضد أحد ممثلي الدوائر الحاكمة في الهند.

العالم - روسيا

وقال جهاز الأمن الفدرالي إنه كشف المخطط الإرهابي وألقى القبض على عضو في تنظيم "داعش"، وهو مواطن من بلد في منطقة آسيا الوسطى، كان يخطط لارتكاب عمل إرهابي عن طريق تفجير نفسه في أحد ممثلي الدوائر الحاكمة في الهند".

ووفقا لجهاز الأمن الروسي، أن العضو في "داعش"، الذي تم القبض عليه، تم تجنيده أثناء تواجده من أبريل إلى يونيو، في تركيا، لتنفيذ عملية انتحارية.

وأضافت الأجهزة الأمنية: "تم تلقينه العقائدي عن بعد عبر موقع تلغرام وخلال اجتماعات شخصية في اسطنبول مع أحد ممثلي داعش".

وبحسب وكالة "تاس"، جهاز الأمن الفدرالي الروسي أشار إلى أن الإرهابي أقسم على الولاء لأمير تنظيم "داعش" ، وبعد ذلك كلف بمهمة المغادرة إلى روسيا واستكمال المستندات اللازمة والسفر إلى الهند لارتكاب عمل إرهابي.

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