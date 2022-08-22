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قتلة كربلاء لم يفكروا مثل هذا الطفل للحظة + فيلم

قتلة كربلاء لم يفكروا مثل هذا الطفل للحظة + فيلم
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

استغرب كيف لم يفكر قتلة كربلاء مثل هذا الطفل للحظة.

كيف لم يفكر قتلة كربلاء هكذا

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