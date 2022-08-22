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صنعاء: وجود قوات اجنبية في المياه اليمينة يعرض المصالح المشتركة للخطر

صنعاء: وجود قوات اجنبية في المياه اليمينة يعرض المصالح المشتركة للخطر
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، أن وجود قوات أجنبية في خليج عدن وباب المندب، والجزر اليمينة بأنه يشكل تهديداً مباشراً للملاحة، كما يعرض المصالح المشتركة للخطر.

العالم - اليمن

وجاء ذلك خلال تغريده نشرها العزي اليوم السبت على المنصة الرقمية تويتر والذي جاء فيها: " وجود قوات أجنبية- في خليج عدن وباب المندب أو أي من میاهناوجزرنا اليمنية بشكل عام-هو في الواقع غير مشروع وعمل سيء للغاية باعتباره يمثل تهديدا مباشرا للملاحة ويعرض المصالح المشتركة للخطر إن خيار السلام واحترام حقوق شعبنا وسيادة واستقلال بلادنا هو الطريق الوحيد والأمثل لحماية مصالح الجميع".

هذا وقد أعلن قائد الأسطول الخامس الأميركي، الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر، أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط، تستعد لنشر أحدث أسطول طائرات من دون طيار في خليج عدن والبحر الأحمر.

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