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مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل يؤكد ان رد ايران على المقترحات الاوروبية منطقية

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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