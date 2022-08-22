اولیانوف: اقتراحات ایران في مفاوضات فيينا معقولة تماما

العالم - ايران

وفي تغريدة له نشرها في حسابه على تويتر أعرب هذا المسؤول الروسي عن أمله بأن لا يستغرق دراسة هذه الاقتراحات، التي قدمتها ايران الاسبوع الماضي، الكثير من الوقت في واشنطن.

وأعلن «اولیانوف» أنه أجرى محادثات مع نظيره الايراني حول المواضيع الخاصة بالمرحلة النهائية لمفاوضات فيينا، وأعرب عن امله بأن لا يأخذ وقتا طويلا في اميركا.

وقال ممثل روسيا في المنظمات الدولية: انه التقى مع « محسن نذیري اصل» ممثل ايران الجديد في المنظمات الدولية في فيينا وبحث معه عددا من المواضيع الخاصة بالمرحلة النهائية لمفاوضات فيينا بخصوص الاتفاق النووي.