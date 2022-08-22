الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اولیانوف: اقتراحات ایران في مفاوضات فيينا معقولة تماما

اولیانوف: اقتراحات ایران في مفاوضات فيينا معقولة تماما
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

وصف ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية «میخائیل اولیانوف» مسودة الاقتراحات النهائية التي قدمتها ايران للمشاركين في مفاوضات فيينا لاحياء الاتفاق النووي بأنها كانت معقولة تماما.

العالم - ايران

وفي تغريدة له نشرها في حسابه على تويتر أعرب هذا المسؤول الروسي عن أمله بأن لا يستغرق دراسة هذه الاقتراحات، التي قدمتها ايران الاسبوع الماضي، الكثير من الوقت في واشنطن.

وأعلن «اولیانوف» أنه أجرى محادثات مع نظيره الايراني حول المواضيع الخاصة بالمرحلة النهائية لمفاوضات فيينا، وأعرب عن امله بأن لا يأخذ وقتا طويلا في اميركا.

وقال ممثل روسيا في المنظمات الدولية: انه التقى مع « محسن نذیري اصل» ممثل ايران الجديد في المنظمات الدولية في فيينا وبحث معه عددا من المواضيع الخاصة بالمرحلة النهائية لمفاوضات فيينا بخصوص الاتفاق النووي.

روابط ذات صلة

كنعاني: واشنطن تماطل في الرد على مقترحاتنا وهي المسؤولة عن الوضع الحالي 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة القطارة في كربلاء المقدسة

اولیانوف: اقتراحات ایران في مفاوضات فيينا معقولة تماما

الأمن الروسي: أمريكا تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية

بالصور .. هكذا احتفل السوريون بعيد العلم الروسي

الإطاحة بخمسة إرهابيين في بغداد والأنبار

نواب أميركيون يعبّرون عن دعمهم الديمقراطية في تونس