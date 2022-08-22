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الرئيس الايراني: علماؤنا بوزارة الدفاع باتوا على مسافة خطوة واحدة من صناعة طائرة لنقل الركاب وطلبت منهم مواصلة المسار بقوة حتى تحقيق النتيجة

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

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