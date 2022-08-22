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العراق وباكستان يبحثان العلاقات الثنائية

العراق وباكستان يبحثان العلاقات الثنائية
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

إستقبل السفير العراقي في إسلام آباد حامد عباس لفته، وزير المغتربين وتنمية الموارد البشرية الباكستاني السيد ساجد حسين توري، في مقر السفارة في إسلام آباد، اليوم الإثنين الموافق 2022/8/22.

العالم - العراق

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى المصالح والمخاطر المشتركة التي تهم الجانبين ومنها ما يتعلق بمشكلة العمالة غير القانونية، وظاهرة المتسولين الباكستانيين المخالفين لقانون الإقامة العراقي رقم 76 لسنة 2017.

بدوره أعلن السيد توري عن سعي حكومته للسيطرة على هذه الظاهرة من خلال التنسيق مع الجهات العراقيَة، مضيفا إن الوزارة بصدد وضع آلية عمل جديدة على الشركات السياحية الباكستانية المتعاقدة مع الجانب العراقي فيما يخص تفويج الزائرين للحد من هذه الظاهرة.

وفي ختام اللقاء وجه السيّد السفير الدعوة إلى السيد الوزير لزيارة العراق ولقائه بالمسؤولين المعنيين في وزارة الداخلية للوقوف على هذه الظاهرة وسبل معالجتها بالطرق القانونية.

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العراق وباكستان يبحثان العلاقات الثنائية