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المجلس السياسي الأعلى:معائدات اليمن من النفط وحدها تكفي لصرف المرتبات، والعدوان ومرتزقته يتحمّلون مسؤولية العبث بهذه الثروة

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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