الصين تعلن بدء مناورات عسكرية في بحر الصين الشرقي

العالم- أسيا والباسفيك

وأشارت الإدارة الصينية إلى أنّ المناورات بالقرب من جزيرة لانغانشانغ، ستجري في 23 و24 آب/أغسطس، من الساعة 8:00 حتى 20:00 (من الساعة 3:00 حتى 15:00 بتوقيت موسكو).

فيما ستجري المناورات قرب جزيرة دايشانغ في 23 آب/أغسطس، من الساعة 14:00 حتى 18:00 (9:00 – 13:00 بتوقيت موسكو).

هذا وبدأت سلسلة المناورات العسكرية الصينية في مناطق مختلفة، بما فيها المياه والأجواء في محيط تايوان، في بداية الشهر.

وتأتي المناورات، رداً على زيارة وفود أميركية إلى تايوان، ولا سيما زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في 2-3 آب/أغسطس، ثم زيارة وفد برئاسة السيناتور ايد ماركي بتاريخ في 14-15 آب/أغسطس الجاري.