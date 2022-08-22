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الخارجية الروسية تندد بهجوم مقديشو الإرهابي

الخارجية الروسية تندد بهجوم مقديشو الإرهابي
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في في العاصمة الصومالية.

العالم- روسيا

ونشرت الوزارة في بيان: "في 19 أغسطس/آب، تم تنفيذ هجوم إرهابي على فندق حياة الواقع وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حيث أدى إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 117 مواطنا بحسب وزارة الصحة الصومالية، وأصيب سبعة عشر بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف البيان: "إننا ندين بشدة هذه الجريمة الدموية التي كان ضحاياها من المدنيين وعدد من مسؤولي الحكومة الصومالية، ونعرب عن تضامننا مع الصومال حكومة وشعبا، ونقدم تعازينا الحارة لأسر وأصدقاء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين على أيدي الإرهابيين".

وقال"نحن مقتنعون بأن كل المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي يجب أن يعاقبوا بشكل عادل".

وأردف: "إننا ندافع عن استمرار الجهود الدولية لمساعدة الحكومة الصومالية في تعزيز إمكانات أجهزة الأمن القومي واتخاذ إجراءات إضافية لضمان الأمن في مقديشو".

وختم البيان: "وبحسب السفارة الروسية في جيبوتي، التي تمثل بشكل دائم مصالحنا في الصومال، لا يوجد مواطنون روس بين الضحايا".

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