الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو: عناصر من الشرطة الأمريكية يعتدون بوحشية على رجل في أركنساس

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

عناصر من الشرطة الأمريكية يعتدون بوحشية على رجل في أركنساس.

العالم - الأميركيتان

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجال شرطة أمريكيين وهم يعتدون بوحشية على أحد الرجال خلال توقيفه، في مشاهد ذكرت بمأساة جورج فلويد (46 سنة) الذي قضى في 25 مايو (أيار) في مينيابوليس بعدما جثا ضابط على عنقه لتسع دقائق.

وأعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية عن إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل بعد نشر الفيديو. وقال في بيان: "تم إيقاف ثلاثة من رجال إنفاذ القانون في مقاطعة كروفورد بولاية أركنساس بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون ويحتجزون رجلا في موقف للسيارات”، مضيفا أن الأجهزة المختصة في الولاية فتحت تحقيقا في الحادث".

وعرفت الشرطة الرجل بأنه راندال راي وورسستر من جنوب كاليفورنيا وعمره 27 سنة.

روابط ذات صلة

أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-08-2022

كأس الاتحاد الآسيوي؛ انتصار تاريخي للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات على كوريا الجنوبية

الخوف يدب في نفوس المسؤولين الاسرائيليين من الاتفاق النووي

بالفيديو.. استمرار تحالف العدوان بعمليات النهب المنظم للثروات النفطية اليمنية

هذا ما قاله الشيخ الخزعلي في ذكرى هدم قبة مرقدي الإمامين العسكريين (ع)

الأسرى الفلسطينيون يبدأون أولى الخطوات التصعيدية