بالفيديو: عناصر من الشرطة الأمريكية يعتدون بوحشية على رجل في أركنساس

العالم - الأميركيتان

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجال شرطة أمريكيين وهم يعتدون بوحشية على أحد الرجال خلال توقيفه، في مشاهد ذكرت بمأساة جورج فلويد (46 سنة) الذي قضى في 25 مايو (أيار) في مينيابوليس بعدما جثا ضابط على عنقه لتسع دقائق.

وأعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية عن إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل بعد نشر الفيديو. وقال في بيان: "تم إيقاف ثلاثة من رجال إنفاذ القانون في مقاطعة كروفورد بولاية أركنساس بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون ويحتجزون رجلا في موقف للسيارات”، مضيفا أن الأجهزة المختصة في الولاية فتحت تحقيقا في الحادث".

وعرفت الشرطة الرجل بأنه راندال راي وورسستر من جنوب كاليفورنيا وعمره 27 سنة.