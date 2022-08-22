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إيران تهدي مليون جرعة من لقاح كورونا إلى دولة مالي وسيتم تسليم جزء من هذه الشحنة إلى سلطاتها خلال سفر وزير الخارجية الإيراني لمالي

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

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