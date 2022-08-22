هذا ما قاله الشيخ الخزعلي في ذكرى هدم قبة مرقدي الإمامين العسكريين (ع)

العالم - العراق

وجاء ذلك خلال تغريدة نشرها الشيخ قيس الخزعلي، على حسابه الشخصي عبر منصة تويتر بمناسبة الذكرى الـ17ه لتهديم قبة مرقدي الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في سامراء، حيث قال أن من ارتكب هذه الجريمة هم زبانية الإرهاب وأذناب الإحتلال.

وأكد الخزعلى أن الهدف وراء هدم قبة مرقدي الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في سامراء، كان ضمن مخطط كبير لضرب وحدة العراق وذكاء الفتنة الطائفية في البلد، مشيرا الى أن العراقيين استطاعوا أن يئدوا هذا المخطط ويقتصوا من الذين ارادوا الايقاع بين ابناء البلد الواحد.

واليكم نص التغريدة: