امير عبداللهيان يتوجه الى مالي اولى محطات جولته الافريقية

العالم - ايران

ويزور "امير عبداللهيان"، افريقيا لاول مرة بعد تسنّم حقيبة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي السياق نفسه، قال متحدث الخارجية "ناصر كنعاني" خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم : إن زيارة امير عبداللهيان إلی جمهورية مالي تأتي بدعوة رسمية من نظيره في هذا البلد، مبينا أن وفدا سياسيا واقتصاديا يرافق وزير الخارجية في جولته الافريقية الاولى.

واضاف كنعاني : إن توسيع العلاقات بين ايران والدول الأفريقية، كان على الدوام من أولوياتنا؛ لافتا بان جولة وزير الخارجية الافريقية تشمل مالي وتنزانيا وزنجبار.