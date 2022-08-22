الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان يتوجه الى مالي اولى محطات جولته الافريقية

امير عبداللهيان يتوجه الى مالي اولى محطات جولته الافريقية
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

 توجه وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، عصر اليوم الاثنين، الى العاصمة المالية "باماكو" لتكون اولى محطات جولته الافريقية.

العالم - ايران

ويزور "امير عبداللهيان"، افريقيا لاول مرة بعد تسنّم حقيبة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي السياق نفسه، قال متحدث الخارجية "ناصر كنعاني" خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم : إن زيارة امير عبداللهيان إلی جمهورية مالي تأتي بدعوة رسمية من نظيره في هذا البلد، مبينا أن وفدا سياسيا واقتصاديا يرافق وزير الخارجية في جولته الافريقية الاولى.

واضاف كنعاني : إن توسيع العلاقات بين ايران والدول الأفريقية، كان على الدوام من أولوياتنا؛ لافتا بان جولة وزير الخارجية الافريقية تشمل مالي وتنزانيا وزنجبار.

روابط ذات صلة

أمير عبداللهيان يثمن جهود العراق لتعزيز الحوارات الإقليمية

عبد اللهيان: نافذة الدبلوماسية ما زالت مفتوحة بسبب مبادرات إيران الفاعلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو ستتخذ "إجراءات صارمة" إذا رفضت إستونيا تسليم قاتلة دوغين

ماليزيا تحتجز ناقلة روسية

رئيس وزراء العراق يصل مصر لحضور القمة العربية المصغرة

بوتين يعزي أسرة دوغينا ويصف جريمة قتلها بالدنيئة والقاسية

حركة "أمل " تدعو الى الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية

امير عبداللهيان يتوجه الى مالي اولى محطات جولته الافريقية