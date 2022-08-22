الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قتلى وجرحى جراء الاستهداف الأوكراني بصوارخ "هيمارس" لجسر أنتونوفسكي في خيرسون

قتلى وجرحى جراء الاستهداف الأوكراني بصوارخ
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أفاد نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، بمقتل مدنيين وإصابة 16 آخرين، نتيجة هجوم صاروخي أوكراني على جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون.

العالم- الأزمة الأوكرانية

وقال ستريموسوف: "هناك قتيلان و 16 جريحا بعضهم في حالة حرجة".

وأضاف ستريموسوف: "تم توجيه الضربة من قبل الجانب الأوكراني في الوقت الذي كانت فيه العبارة تقترب من نقطة سقوط الصاروخ على الجسر. لذلك، هناك ضحايا ليس فقط على الجسر، ولكن أيضا على متن العبارة".

ووصف ستريموسوف الحادث بأنه هجوم إرهابي يستهدف السكان المدنيين ،منوها بأن الإصابات بين المدنيين فقط.

ويربط جسر أنتونوفسكي عبر نهر الدنيبر خيرسون بالجزء الواقع على الضفة اليسرى من المنطقة. ويبلغ طوله الإجمالي 1366 مترا وعرضه 25 مترا.

ومنذ منتصف يوليو، دأبت القوات الأوكرانية على قصف الجسر باستخدام صواريخ HIMARS الأمريكية.

روابط ذات صلة

سلسلة انفجارات تهز مقاطعة خيرسون جراء القصف الأوكراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البورصات الأوروبية تخسر واليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار

خضر حبيب: انتهاء اجتماع قيادي هام بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي

سفينة قمح روسي تصل الى مصر

صنعاء: عائدات اليمن من النفط وحدها تكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة

من العميل سكريبال الى الفيلسوف دوغين.. النفاق الغربي عارياَ

عبداللهيان : ايران تولي اهمية جادة الى كافة المناطق في انحاء العالم