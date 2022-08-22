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القيادي في الجهاد الاسلامي خضر حبيب: حماس والجهاد توافقتا على تعزيز الترابط والأخوة بينهما لصالح مشروع المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

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