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بيان مشترك لحماس والجهاد الإسلامي:نؤكد على إنجاز الوحدة الوطنية عبر تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد يمثل شعبنا كاملاً في الداخل والخارج

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

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