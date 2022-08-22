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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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بيان لحماس والجهاد الإسلامي:نشكر الدول التي ساندت حقنا المشروع في الدفاع ونخص بالذكر إيران الإسلامية ومصر وقطر والأحزاب العربية والإسلامية
بيان لحماس والجهاد الإسلامي:نشكر الشعوب العربية والإسلامية الذين وقفوا ضد العدوان ونطمئنهم على وحدة المقاومة وقدرتها على فرض المعادلات
بيان مشترك لحماس والجهاد الإسلامي: ندعو أبناء الحركتين وأنصارهما إلى مزيد من التلاحم والتقارب والانطلاق يداً بيد في خدمة شعبنا ومقاومته البطلة".
بيان مشترك لحماس والجهاد الإسلامي:نؤكد على إنجاز الوحدة الوطنية عبر تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد يمثل شعبنا كاملاً في الداخل والخارج
بيان مشترك لحماس والجهاد الإسلامي:ندعو السلطة للكف عن ملاحقة المقاومين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التعاون الأمني مع الاحتلال
بيان مشترك لحماس والجهاد الإسلامي:القدس مركز الصراع وقبلة المجاهدين والثوار، وسيف القدس لن يغمد وسنواصل المعركة حتى التحرير والعودة
بيان مشترك لحماس والجهاد الإسلامي:غرفة العمليات المشتركة منجز وطني يضم فصائل المقاومة كافة في إطار موحد لإدارة المواجهة مع الاحتلال
بيان مشترك لحماس والجهاد الإسلامي: اتفقنا على تعزيز أوجه العمل المشترك وتفعيل اللجان المشتركة سياسيا وعسكريا وأمنيا
بيان مشترك لحركتي حماس والجهاد الإسلامي: نحذر العدو من أي غدر تجاه شعبنا ومقاومته الباسلة وسيكون ردنا عليه حازما وحاسما وموحدا
بيان مشترك لحركتي حماس والجهاد الإسلامي: نحذر العدو من أي غدر تجاه شعبنا ومقاومته الباسلة وسيكون ردنا عليه حازما وحاسما وموحدا
بيان لحماس والجهاد الإسلامي:نشكر الشعوب العربية والإسلامية الذين وقفوا ضد العدوان ونطمئنهم على وحدة المقاومة وقدرتها على فرض المعادلات
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش
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