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رفضا للتطبيع..

بطلة لبنان للشطرنج تنسحب من مهرجان أبوظبي الدولي

بطلة لبنان للشطرنج تنسحب من مهرجان أبوظبي الدولي
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت بطلة الشطرنج اللبنانية، ناديا قاسم فواز، انسحابها من مهرجان أبوظبي الدولي الرابع المفتوح، بعدما أوقعها التصنيف في مواجهة لاعب من الكيان الإسرائيلي.

العالم - لبنان

وبهذا القرار واصلت البطلة اللبنانية السير في طريق أقرانها من أبطال الرياضة اللبنانيين ممن يرفضون التطبيع مع كيان العدو ويدعمون القضية الفلسطينية.

وكان الملاكم اللبناني شربل أبو ضاهر قد انسحب من بطولة العالم للناشئين التي جرت في أبو ظبي رفضاً للتطبيع مع الاحتلال، بعد رفض مواجهة لاعب إسرائيلي.

ويُشار إلى أن فواز وأبو ضاهر حذوا حذو عبد الله منياتو، الذي انسحب من بطولة العالم للفنون​ القتالية المختلطة التي أقيمت العام الماضي في بلغاريا، بعدما جمعته القرعة مع لاعب إسرائيلي.

وانسحب منياتو آنذاك من البطولة المقامة في مدينة صوفيا البلغارية بعدما علم بأمر القرعة، رافضاً ممارسة أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

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