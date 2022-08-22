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الإتفاقية الزراعية الرباعية خطوة لتعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعا لوزراء الزراعة في لبنان والاردن والعراق وسوريا لبحث التعاون المشترك في المجال الزراعي.

العالم - صدى سوريا

الاجتماع الذي انعقد بمشاركة بارزة لسوريا لمعالجة التحديات الممتدة من الحصار الاقتصادي على بعض الدول والغيير المناخي واثره على القطاع الزراعي وسبل العيش، امتداد الى تحديات مرتبطة بجائحة كورونا ونقص صادرات حبوب الروسية والأوكرانية، وذلك على خلفية العمليات العسكرية الجارية في اوكرانيا،وكل ذلك في ظل تحذيرات متتالية من الامم المتحدة من أزمة غذائية عاليمة.

وبرغم من العدوان على سوريا على مدى السنوات الماضية التي أدت الى تدمير معظم الموارد الطبيعية والبنية التحتية والخدمية والإنتاج الزراعي، فقد استمر تأمين احتياج السكان من الغذاء المنتج محليا والذي كان سابقا يحقق الاكتفاء الذاتي، اما الان فتتجه سوريا للتصدير بعد الإتفاق الزراعي الرباعي.

مدير الإقتصاد في وزارة الصناعة السورية احمد دياب

سلمان الأحمد عضو مجلس ادراة اتحاد غرف الزراعة في سوريا

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الإتفاقية الزراعية الرباعية خطوة لتعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي

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