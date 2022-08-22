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البورصات الأوروبية تخسر واليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار

البورصات الأوروبية تخسر واليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

منيت البورصات الأوروبية بخسائر تقدر بنحو 2 في المئة، وذلك في ظل مخاوف من ركود ناجم عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وبانتظار الاجتماع السنوي لحكّام المصارف المركزية نهاية الأسبوع.

العالم- أوروبا

وتراجعت المؤشرات بنسبة 2.26 في المئة، في فرانكفورت، و1.84 في المئة، في باريس، و1.81 في المئة في ميلانو و0.45 في المئة في لندن.

وذلك قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش.

كما تدنى اليورو، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أن بدأ التداول به في عام 2002، في ظل أزمة الطاقة التي تهدد بركود في أوروبا.

وأما الدولار، فاستفاد من قرارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي المتتالية لرفع سعر الفائدة، في حين خسر اليورو 0,84 % من قيمته قرابة الساعة 15,25 بتوقيت غرينيتش ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2002 بواقع 0,9951 دولار.

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البورصات الأوروبية تخسر واليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار

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