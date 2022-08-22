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الرئيس الايراني لرئيس الوزراء العراقي هاتفيا: على جميع القوى السياسية في العراق الاتفاق على تسوية للمشاكل السياسية السائدة عبر الحوار والتعاطي

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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