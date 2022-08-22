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الخارجية الأمريكية:نعمل بأسرع ما يمكن على إعداد رد ملائم على الورقة الإيرانية بشأن الاتفاق النووي ولاتزال هناك بعض القضايا العالقة يجب تسويتها

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-08-2022

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