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معركة الامعاء الخاوية تستمر في سجون الاحتلال

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

هناك من يواجه الإحتلال ببندقية، وهناك من يواجهه بالقلم وهناك من يواجهه بالأمعاء الخاوية. خليل عواودة أحد الأسرى الأبطال الذين يواجهون جرائم الإحتلال بأمعائهم الخاوية رفضا للإعتقال الإداري الذي يتعرضون له.

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على الرغم من خطورة وضعه الصحي وتدهوره، يواصل الأسير الفلسطيني، خليل عواودة، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 162 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على الجرائم المستمرة بحق الأسرى.

في مجال اخر، يسعى الكيان الإسرائيلي لترسيخ إحتلالا ناعما في الدول العربية، إحتلال بنكهة إقتصادية يتمثل بولوج شركات إقتصادية إلى مصر علانية تحت عنوان مشاريع الطاقة المتجددة.

اما الدول المطبعة مع الكيان الإسرائيلي فتحاول الترويج لمقولة أن الشعوب العربية والإسلامية مستعدّة لتقبّل كيان الإحتلال. لكن عند الشعوب، الموقف مختلف تماما. البطل اللبناني الشاب شربل أبو ضاهر رفض مواجهة لاعب من كيان الإحتلال خلال بطولة دولية للفنون القتالية استضافتها الإمارات. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أشاد بموقف شربل، وفي المقابل والد البطل الشاب يرد التحية للسيد نصرالله.

وفي الجزائر، كل عام تكون الجزائر على موعد مع الحرائق التي تأتي على مساحات واسعة من الغابات والمناطق السكنية، وذلك مثلها مثل دول أخرى. لماذا يتكرر المشهد كل عام؟ وهل هناك أيد غريبة تعبث بالطبيعة في الجزائر؟

هذه المواضيع كانت من أهم ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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