العثور على 7 جثث جديدة في ترهونة الليبية

العالم - ليبيا

وقالت هيئة البحث عن المفقودين (حكومية) في بيان إنه تم اكتشاف "مقبرة جماعية جديدة"، الأحد في "مكب عام" انتشلت منه سبع جثث.

وترهونة هي بلدة زراعية صغيرة عثر فيها على أكثر من 250 جثة في مقابر جماعية منذ صيف 2020.

وتم الإبلاغ عن وجودهم لأول مرة بعد مغادرة القوات الموالية لخليفة حفتر، رجل شرق ليبيا القوي، المدينة في يونيو/حزيران 2020.

وحاولت هذه القوات منذ أبريل/نيسان 2019 السيطرة العاصمة طرابلس، على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي، حيث كان مقر الحكومة السابقة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وبدأت الانتهاكات في وقت مبكر من عام 2015 في ترهونة عندما سيطرت ميليشيا الكاني المحلية المعروفة باسم كانيات، على المدينة.

ونشرت الميليشيا التي قادها ستة أخوة الرعب بين السكان وقضت بشكل منهجي على المعارضين.

وكانت تابعة في البداية للحكومة السابقة في طرابلس، قبل أن تعلن مناصرتها لـ"حفتر" وانضمت إليه في محاولته الفاشلة للسيطرة على العاصمة.

وقُتل زعيمها "محمد الكاني" بالرصاص في يوليو/تموز 2021 في بنغازي (شرق) في ظروف غامضة.

ووصفت بعثة لتقصي الحقائق من خبراء الأمم المتحدة الانتهاكات في ترهونة بأنها "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في شباط/فبراير الماضي ومنحها ثقته في مارس/آذار وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّاً موقتاً لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.