مواقع التواصل تشيد بالبطل اللبناني 'ضاهر شربل'

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وغردت "أم محمد" كاتبة:"شربل ابو ضاهر فخر لكل لبناني شريف".

وعلق "الشيخ صهيب": "لؤلؤتان ودرّتان اهدتنا اياهما الايام الحالية بالرغم من ظلمات خيانة التطبيع واسوداد الكثير من الوجوه امام استحقاق فلسطين المفصلي، هما شربل ابو ضاهر الذي رفض المشاركة مع الكيان الصهيوني وابن صيدا الاول عدنان حنقير الذي أهدى فوزه لفلسطين وكل الأبطال الآخرين".

أما "خليل نصرالله" فكتب: "والد الطفل شربل أبو ضاهر أقل ما يمكن وصف بأنه مقاوم. وضوح في الرؤية وفي تشخيص العدو وفهمه. هذه الوطنية وهذا الانتماء الذي أبداه هذا الرجل اتجاه بلدنا لبنان وفلسطين، وما قاله عن الشهداء، هو ثقافة تدرس. تحية لشربل ولأبو شربل".