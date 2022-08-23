باكستان تقر اتفاقا لتوفير قوات لتأمين كأس العالم لكرة القدم في قطر

العالم - باكستان

وقالت الوزيرة لوكالة "رويترز" إن مجلس الوزراء وافق، قبل زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف لقطر التي تبدأ اليوم الثلاثاء، على ملخص للاتفاق الذي سيوُقع بين الدوحة وإسلام أباد.

وليس من الواضح إلى الآن متى ستوقع الدولتان الاتفاق.

وجاء في الملخص الذي وافق عليه مجلس الوزراء، والذي اطلعت عليه رويترز، أن حكومة قطر طلبت المساعدة في النواحي المتصلة بأمن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها قطر في الفترة من 21 نوفمبر تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر كانون الأول 2022 وأن الجيش الباكستاني اقترح توقيع اتفاق بين البلدين لهذا الغرض.

وجاء في الملخص "يهدف الاتفاق إلى تحديد التزامات الطرفين، والاختصاصات المحددة، وعدد أفراد الأمن الذين سترسلهم باكستان للمشاركة في عمليات الأمن والسلامة".

وإلى الآن لم يؤكد ذلك مكتب الاتصال الحكومي في قطر كما لم يرد على طلب لبيان السبب في أن الدوحة طلبت قوات باكستانية أو ماذا ستفعل خلال البطولة.

وليس هناك رد أيضا إلى الآن من اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تشرف على تنظيم بطولة كأس العالم بما في ذلك النواحي الأمنية.

ولم يتطرق الملخص إلى أي تفاصيل عن الاتفاق مثل عدد أفراد القوات الذين يمكن إرسالهم.

وجاءت الموافقة الباكستانية على مسودة الاتفاق قبل يوم من سفر رئيس الوزراء شريف إلى الدوحة في زيارة تستغرق يومين وتبدأ غدا الثلاثاء.

ووققا لمذكرة حكومية سيرافق شريف في الزيارة أعضاء من حكومته.

وجاء في المذكرة "سيناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة دفع التعاون إلى الأمام في (مجالات) الطاقة، والتجارة، وفرص الاستثمار".

وأضافت المذكرة أن من المقرر أن يزور شريف أيضا ملعبا لكرة القدم في الدوحة حيث سيتم إطلاعه على الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية في مجال تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم.