جزيرة الوراق مصرية.. بتهجرونا ليه؟

العالم - نبض السوشيال

سنؤكد في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) على جزيرة الوراق الواقعة في محافظة الجيزة وسط مصر والتي تفاعل معها نشطاء مصريون كثيرون باعتبارها احدى "اكبر جزر نهر النيل" وما تبع ذلك من محاولات للحكومة لاجلاء سكانها ومصادرة اراضيهم.

لا زال الجدل حول ما يجري في جزيرة الوراق يكاد يتجدد كل يوم، خاصة بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اشتباكات بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن المصري، او مداهمات تقوم بها قوات الامن لبيوت الفقراء القاطنين فيها، في ظل رفض الأهالي ترك منازلهم.

تداولت حسابات تابعة لأهالي الجزيرة على مواقع التواصل مقاطع مصورة لمداهمة قوات الشرطة بعربات مصفحة للجزيرة وبعض المنازل واشتباكها مع الأهالي وقيامها بالتعدي على السكان بالضرب، واستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفرقة المحتجين، واعتقال عدد من الأهالي.

وأطلقت تلك الحسابات نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل من أجل دعمهم في مواجهة محاولات السلطات تهجيرهم من منازلهم، ونددوا باقتحام القوات لعدد من المنازل وقيام عناصر من الأمن باعتقال عدد من الأهالي بسبب مقاومتهم لمحاولات أخذ قياسات المنازل المراد هدمها وإزالتها.

كما تظهر الفيديوهات المنتشرة المتداولة اقتحام الأمن لعدد من المنازل وإطلاق الغاز المسيل للدموع لمنع تجمهر الأهالي في الجزيرة التي تقدر مساحتها بنحو 7 كيلومترات وتتميز بموقع متميز على مياه نهر النيل.

وتقوم السلطات المصرية بإخلاء الأهالي من أجل تنفيذ مشاريع سياحية في الجزيرة، لصالح شركات إماراتية، وهي ليست الحادثة الاولى التي تتعلق بمخططات إماراتية. ففي تنزانيا كانت هناك حادثة مشابهة أيضا.

ماذا تقول الحكومة عن الجزيرة؟

كشف وزير الإسكان المصري عاصم الجزار الخميس الماضي بعض تفاصيل الأوضاع داخل جزيرة الوراق، في ضوء ما يتردد عن قيام الدولة بعمليات إخلاء قسري للسكان فيها، حيث ذكر الوزير أن هناك قرارين لنزع ملكية أراضي صدرا بالفعل، فيما يخص جزيرة الوراق ، وهي قرارات مرتبطة بزعمه (التعدي على أملاك الدولة)، و(المنفعة العامة)، قائلا: فيه قرارين نزع ملكية في جزيرة الوراق ودي حاجة خاصة بالدولة، منهم خط تنظيم النيل 30 مترا ملك وزارة الري، خط تهذيب النيل لما اتعمل في جزيرة الوراق اتضح أن فيه مجموعة كبيرة من المباني داخل خط تهذيب النيل مبنية تقريبا داخل النيل، وهي أرض ليست من أملاك المواطنين، "حسب زعمه".

يأتي ذلك في وقت نقل فيه موقع مدى مصر المحلي (مستقل) نقلا عن سكان الجزير، قولهم ان السطات الامنية القت القبض على 14 من أهالي جزيرة الوراق أثناء مقاومتهم قوات الشرطة التي كانت ترفع قياسات عدد من المنازل في منطقة حوض القلمية تمهيدا لنزع ملكيتها، قبل أن تُفرج عن سبعة منهم لاحقا وتبقي على السبعة الباقين.

وتتمتع الجزيرة الواقعة في قلب النيل بموقع استراتيجي وسط العاصمة وتعد أكبر الجزر النيلية ولا يربطها بالبر سوى بعض المراكب والمعديات، ويقطنها آلاف المواطنين وتضم مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب ولكنها تفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

في عام 2017 تحولت أنظار السلطات المصرية إلى الجزيرة، وقررت استغلالها من أجل الاستفادة من إيراداتها، وتردد طوال تلك السنوات أن إحدى شركات التطوير العقاري الإماراتية، وفي صيف ذات العام نشرت شركة "آر إس بي" الهندسية التي تمتلك فروعا في دبي وعدة مدن كبرى أخرى على موقعها على شبكة الإنترنت تصميم مقترح لتطوير جزيرة الوراق.

ومنذ ذلك الحين اقتحمت قوات الشرطة مدعومة بقوات من الجيش الجزيرة الاستراتيجية وأزالت عشرات الأفدنة والمنازل والمباني الخدمية لإجبار الأهالي على مغادرتها، وانتزعت العديد من العقارات وأرغمت البعض الآخر على بيع ممتلكاتهم، واعتقلت خلالها المئات وقدمت بعضهم لمحاكمات عاجلة وحبسوا لفترات زمنية مختلفة.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي صعدت سطح موقع التواصل "تويتر" حيث غرد حساب الناشطة المصرية (نانسي.ك - Nancy.k) صاحبة عبارة (طريق الحرية صعب لكننا سننتصر) في بروفايلها الشخصي، غردت بهاشتاغ (#جزيرة_الوراق_مصرية) ناشرة بوستركارت تحت عنوان الامارات تخطط للاستحواذ على 5 جزر مصرية.. جزيرة الوراق على راسهم..

#جزيرة_الوراق_مصرية

غرد حساب (الملك العقرب) قائلا:

غابت شمس الحرية بعدما ظن الجميع انها اشرقت ولن تغيب مرة اخري غابت بايدي من ظنوا ان للعسكر دينا وان لا حرية الا تحت البيادة

#بتهجرونا_لصالح_مين

وفي تغريدة ثانية له نشر حساب (الملك العقرب) فيديو لنساء من اهل الجزيرة يعترضن على اجراؤات الحكومة في مصادرة اراضي الجزيرة (أين كنتم عندما عمرنا هذه الارض ارض ابائنا واجدادنا وأعمامنا وذريتنا من بعدنا؟)..

غرد حساب الناشطة المصرية (جيهان عبد الرحمن - Jihan Abdel Rahman) صاحبة المقولة الرائعة في ملفها الشخصي (بوفابلها) على تويتر (ليس بالضرورة أن تكون عميلاً لتخدم أعداء الوطن يكفي أن تكون غبياً...نتحد جميعا لنجاتنا جميعاً...اسمح بالاختلاف فى الرأى).. غردت جيهان قائلة:

#جزيره_الوراق_مصريه ...ومصر مش للبيع...المشاريع التى خطط لتنفيذها... الرئيس الشهيد محمد مرسي عليه رحمه الله...لصالح مصر..عملها السيسي وزيادة...لصالح دول اخرى...مش لمصر...#العميل_رقم_13 ...#ارحل_يا_سيسي #ارحل_يا_سيسى

غرد حساب الناشط (مصري حر) الذي كتب في بروفايله الشخصي عبارة (‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انا مسلم سنى انا مصرى انا تونسى انا عراقى انا سودانى انا جزائرى انا كويتى انا نجدى حجازى كل بلاد العرب اوطانى)، غرد متحدثا نيابة عن لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا:

بعت تيران وصنافير للسعودية واراضي الشرقية للكويت وهبيع الوراق للامارات واللي هيتكلم او يعترض أويرفض البيع اقسم بالله لهشيله من علي وش الارض شيل انتوا مين انتوا مين #بتهجرونا_لصالح_مين

غرد حساب الناشط المصري (نبض الامل) لذي كتب في بروفايله الشخصي عبارة (وقد جاهدُت أن أڪون ڪالحمامةً البيضـاء مــرّت لا ضِــرار ﯛ لا ضَرر ڪـــلٌ يـﻏــــادر إنّمــا هـي بــصمـةٌ فعسى يُقال جميلُ روحٍ قـد عَـــبَر! يـا رب إن غـــاد) قائلا:

17مايو 2001 . جزيرة الوراق وليمة لأصحاب البيزنس . كابوس يقترب من العشرون عام. #بتهجرونا_لصالح_مين

نختم هه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط المصري (حسان فاتح - Hassan Fatih) الذي نشر فيديو لاحتجاجات وصدامات بين قوات الامن المصري التي جاءت الى اراضي جزيرة الوراق بآليتين عسكريتين وبين سكان الجزيرة المعترضين على مصادرة اراضيهم وكتب معلقا على الفيديو قائلا، ان هذه المواجهات بين الناس وقوات الامن "ليست في الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس أو في الضفة الغربية، وليست في كشمير أو ميانمار. إنها في جزيرة الوراق المحتلة وهؤلاء هم الأبرياء العزل الذين يدافعون عن منازلهم وأراضيهم حتى لا يأخذها رجال الأعمال الأثرياء".

It's not the occupied lands in Jerusalem or West Bank, and also it's not Kashmir or Myanmar. It's the occupied island of Warraq and those are the innocent unarmed people defending their houses and lands from being taken to be given to the rich businessmen #جزيره_الوراق

