إيران تؤكد على ضرورة التزام اميركا بتعهداتها تجاه نزع السلاح النووي

العالم - ايران

واکد تخت روانجي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي العاشر حول مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اكد على ضرورة تخلي الکیان الصهیوني عن ترسانته النووية والتدمير الكامل لمخزون أسلحته النووية، والانضمام إلى معاهدة حظر انتشار هذه الأسلحة دون شروط مسبقة والمزيد من التأخير واضاف ان اخضاع جمیع انشطة النوویة للكيان الصهيوني تحت اجراءات الامان الشامل للوكالة الدولیة للطاقة الذریة أمر ضروري من اجل إقامة منطقة خالية من الأسلحة النوویة.

ورداً على تصريحات المندوب الأمريكي بعدم إثارة قضايا خلافية، قال: من الأفضل لمندوب الولايات المتحدة أن يجيب عما إذا كانت واشنطن لديها القرار السياسي اللازم للالتزام بتعهداتها فيما يخص نزع السلاح النووي بدلاً من القيام بعمل سياسي وهل هو مستعد للضغط على الکیان الصهیوني باعتباره العقبة الرئيسية أمام تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية؟

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالشفافية والشمولية في المفاوضات وإعداد وثائق المؤتمر وقال: إن السبب الرئيسي في عدم التوافق هو عدم التوازن في المسودات المعدة.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الایرانیة تشعر بقلق عميق إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ التزامات نزع السلاح النووي مضیفا أن ثلاثة أسابيع من المفاوضات المكثفة منذ بداية المؤتمر تثبت أن الدول الحائزة للأسلحة النووية ليس لديها الإرادة السياسية لقبول الالتزامات کما تفتقر الى مثل هذه الارادة لتحدید جدول زمني أو المعايير أو الأهداف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات نزع السلاح النووي.

وشدد على ضرورة اقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن اعتمادا علی التطبيق الكامل لقرار العام 1995 حول اقامة منطقة منزوعة السلاح.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بدأ في الاول من الشهر الجاري ويستمر حتى 26 من اغسطس/آب الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.