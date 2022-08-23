تحرك عاجل في مصر بعد فيديو مروع للاعتداء على طبيبة هز البلاد

العالم-مصر

ووفقا لوزارة الداخلية المصرية، أنه تم كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بتاريخ 20 الجاري من إحدى المستشفيات بوصول فتاة (تعمل بإحدى الصيدليات - مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ) إثر تعرضها للإعتداء بالضرب.

وأوضحت قوات الأمن أنه بالفحص تبين أنه أثناء تواجد الفتاة المشار إليها داخل الصيدلية "محل عملها" الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية قام شخص مجهول بالدلوف إلى الصيدلية والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها والاستيلاء على مبلغ مالي وهاتف محمول ولاذ بالهرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية – له معلومات جنائية)، كما أمكن تحديد مكان اختبائه بمنزل أهلية زوجة نجل عمه (له معلومات جنائية)، بمنطقة عزبة الهجانة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول خاص بالمجني عليها - مبلغ مالي من متحصلات الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. كما تم ضبط نجل عمه، وأحد أقاربه لقيامهما بإخفاء المتهم بمحل ضبطه.