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شاهد.. اعتداء على لاعبي منتخب مصر في تونس

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

شهد حفل تتويج منتخب مصر بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما، أحداثا مؤسفة شغب.

العالم-مصر

وقامت الجماهير التونسية المتواجدة بصالة رادس، بالاعتداء على لاعبي المنتخب المصري للشباب، بعد تتويجه بلقب البطولة عقب تغلبه في النهائي على منتخب أصحاب الأرض بنتيجة الأشواط 3-1.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "25 - 17، 25 - 22، 21 - 25، 25 - 23".

وقامت الجماهير التونسية وبعض من لاعبي "نسور قرطاج" باقتحام أرض الملعب والاعتداء على لاعبي مصر أثناء الاحتفال بالفوز في النهائي، قبل أن يغادر اللاعبون أرض الصالة باتجاه غرف تبديل الملابس.

وصعد الفراعنة للنهائي عقب تغلبهم على المنتخب النيجيري بنتيجة 3-1، فيما تأهل المنتخب التونسي بعد فوزه على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-0.

وتضم قائمة مصر في البطولة 12 لاعبا وهم: "ياسين محمد عيد - محمد ياسر حسن - زياد أسامة عبد الغني - أحمد ياسر سعيد - علي وائل روؤف - أحمد وائل قنديل - حازم أشرف رشاد - حمزة حمدي الصافي - أحمد إبراهيم عبد السميع - عبد الرحمن أحمد الشحات - عبد الله أسامة سرور - ياسين أشرف أبو الحسن.

يذكر أن منتخب "الفراعنة" سبق تتويجه بالبطولة في أعوام: 2002-2006-2015-2016-2020-2022

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