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مصادر محلية: شبان فلسطينيون يحرقون نقطة مراقبة عسكرية للاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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