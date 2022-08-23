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شاهد.. اعتصام انصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

وصل أنصار التيار الصدري في العراق اليوم الثلاثاء إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد وقاموا بنصب الخيام، للاعتصام أمام المبني.

العالم-العراق

وقال مراسل العالم ان المسؤول العام لسرايا السلام يقوم بالإشراف على الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى الذي يقيمه أنصار التيار الصدري في بغداد

وتعد هذه الخطوة الثانية لانصار التيار الصدري بعد اقتحام مبنى البرلمان قبل نحو ثلاثة اسابيع. حيث استمر الاعتصام بعد أيام في محيط البرلمان، بعد أن دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، إلى إخلاء مبنى البرلمان والاعتصام في محيطه.

هذا وقد طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مجلس القضاء الاعلى بحل مجلس النواب. ولكن مجلس القضاء الاعلى أكد عدم إمكانية تدخله في قضية حل مجلس النواب مبينا ان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور.

مجلس القضاءمجلس القضاء

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