يمنيون يخرجون في مسيرات مليونية يدينون خلالها جرائم العدوان على اليمن

العالم-اليمن

كما رفع المشاركون في المسيرات شعارات وصورا لشهيد السيد حسين بدرالدين الحوثي ولقائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وردد المشاركون هتافات منها (البصيرة والجهاد.. سنواجه حلف الأوغاد)، (عهدا يا زيد الشهداء.. عن دربك لا لن نحيد)، (عهدا يا نبض الثوار.. أن نبقى دوما أحرار)، (عهدا لدماء الشهداء.. أن نسقط كل الجبناء).

وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصائد شعرية وأناشيد، أشارت مآثر الإمام زيد وثورة من أجل مبادئ الحق ومقارعة الظالمين وتضحياته في سبيل المستضعفين.

ودعا المحافظ "لمواصلة مواجهة العدوان الأمريكي السعودي على بلادنا و للخروج المشرف إلى الجبهات، ودعم المجاهدين بالمال والقوافل".

في ذمار حددت اللجنة المنظمة المدينة للخروج في المسيرات.

وفي الجوف حددت ساحتي المتون والمراشي للمسيرات.

وفي عمران دعت اللجنة للمشاركة الواسعة في المناسبة وحددت المدينة للاحتشاد.

كما حددت اللجنة المنظمة في ريمة مركز المحافظة في مديرية الجبين مكانا للاحتشاد صباح اليوم.

وفي صعدة حددت اللجنة المنظمة ساحات المدينة والمرازم وشعارة مكانا للاحتشاد.

وحددت اللجنة المنظمة في حجة المدينة مكانا للاحتشاد.

وفي الحديدة حددت اللجنة المنظمة شارع الميناء في المدينة مكانا للاحتشاد صباح اليوم.

وفي تعز دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة وحددت منطقة الحوبان بمديرية التعزية مكانا للاحتشاد.

وفي مارب حددت اللجنة المنظمة مديريتي الجوبة وبدبدة مكانا للاحتشاد.

وفي البيضاء حددت اللجنة المنظمة المركز الثقافي بمدينة البيضاء ومدرسة طارق بالسوادية وكلية التربية برداع.

فيما حددت اللجنة المنظمة في المحويت المدينة ومراكز المديريات، داعيةً إلى المشاركة الواسعة.