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أنقرة تنفي الأنباء المتداولة عن لقاء محتمل بين أردوغان والأسد

أنقرة تنفي الأنباء المتداولة عن لقاء محتمل بين أردوغان والأسد
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

نفى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأنباء المتداولة عن لقاء محتمل بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر.

العالم - تركيا

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أنقرة تنفي الأنباء المتداولة عن لقاء محتمل بين أردوغان والأسد

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