مصر تفسر سبب رفض ليبيا صادرات زراعية وتتحدث عن أول تحرك

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وأكدت المصادر أن الشحنات التي تم رفضها هي مهربة من الحدود ليتم تصديرها بشكل غير شرعي إلى ليبيا.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم إرسال تكليفات للحجر الزراعي المصري، في أول تحرك مصري، وذلك للتواصل مع الجانب الليبي لبحث المشكلة، مؤكدة أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة جيدة، كما أن مصر تتربع على عرش صادرات الموالح عالميا.

جدير بالذكر، أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، رفض عدة شحنات مصرية من جوافة تبلغ 500 صندوق، وشحنة فلفل تبلغ 400 صندوق، وشحنة صلصلة تبلغ 4 آلاف صندوق، مبررا ذلك بتعفن الشحنات وافتقادها لخصائصها.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، رفض منذ أيام شحنة من عصير تانج المصري.

وأوضح المركز الليبي، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير بنكهة البرتقال، 25 غراما، والعلامة التجارية: TANG.

وأوضح المركز أن الشحنة المرفوضة تاريخ إنتاجها 24/03/2022، ونقطة وصولها، في منفذ امساعد البري.

أما عن سبب الرفض، فلفت مركز الرقابة الليبي إلى أن العينة مخالفة للمواصفات الليبية لوجود لون E102.