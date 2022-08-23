العراق.. مجلس القضاء الأعلى يقرر تعليق أعماله

العالم - العراق

وذكر المجلس في بيان ، أنه "اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على اثر الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالامر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

واضاف: "لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الاعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية ازاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".

وبدأَ أنصار التيار الصدري في العراق اليوم اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل العالم ان المسؤول العام لسرايا السلام يقوم بالإشراف على الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى الذي يقيمه أنصار التيار الصدري في بغداد

وتجمّع المعتصمون أمام البوابة الرئيسية للمجلس، ورفعوا لافتات تطالب بحل البرلمان، إضافة الى عدم تسييس القضاء، ومحاربة الفساد.

وقال إعلام التيارِ الصدري في بيان إن ثوار عاشوراء بدأوا بنصب خيام الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.

ويواصل الصدريون اعتصامَهم المفتوح أمام البرلمان منذ أسابيع رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.