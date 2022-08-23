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مصر تحاكم 6 أتراك بينهم سياسي بارز

مصر تحاكم 6 أتراك بينهم سياسي بارز
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

تعقد محكمة جنايات القاهرة في مصر، محاكمة لتشكيل عصابي يضم 18 متهما، بينهم 6 أتراك الجنسية، وسياسي تركي بارز.

العالم - تركيا

وتتم المحاكمة بحسب موقع القاهرة 24، على خلفية اتهامهم بجلب المواد المخدرة بكميات كبيرة من خارج البلاد إلى الداخل والاتجار فيها، وحيازتهم أسلحة ثقيلة متعددة.

وتستمع المحكمة اليوم لمرافعة دفاع المتهمين في القضية، بعدما تم تأجيلها يوم 11 مايو الماضي.

وبدأت القضية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي وصلتها معلومات عن نشاط المتهمين في جلب المواد المخدرة من خارج مصر وترويجها والإتجار بها داخل البلاد، فتم تكوين فريق بحث كبير ضم 12 ضابطا من كبار ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

عقب انتهاء التحقيقات وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهم ألفوا عصابة وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والإتجار بها داخل البلاد.

كما وجهت لهم جهات التحقيق أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا أيضا بقصد الإتجار أقراص تحتوي على جوهرا مخدرا "أمفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (الميثانفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخن (بندقية ألية سريعة الطلقات) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين مششخنين (مسدسين فردي الطلقات)، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش)، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة محل الاتهامات السابقة دون أن يكون مرخص لهم في حيازتها أو إحرازها.

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