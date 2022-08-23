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ترکیا
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: القضاء سبق وأعلن عدم صلاحيته في حل البرلمان إلا حسب القانون المنصوص في الدستور.
مراسل العالم: هناك انعطاف جديد وتصعيد خطير في المشهد السياسي في العراق.
مراسل العالم: القضاء الأعلى في بيان يدين اعتصام أتباع التيار الصدري ويحمل الحكومة ومؤيديهم المسؤولية.
العراق..القضاء الأعلى يحمل الحكومة والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية.
بيان المسيرات المليونية في اليمن: نؤكد على موقفنا الديني والمبدئي في مواجهة العدوان وكل ثقتنا بنصر الله.
بيان المسيرات المليونية في اليمن: نوجه رسالتنا لقوى العدوان أننا لم نهن ولم تخمد جذوة إصرارنا وثقتنا بالله ولن يفرط شعبنا في هويته.
بيان المسيرات المليونية في اليمن يدين أعمال الخيانة وكل أشكال التطبيع والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال.
وكالة الأنباء العراقية: أمن الحشد الشعبي يطيح بعنصرين من داعش كانا يخططان لاستهداف المواطنين ضمن قاطعي نينوى والفلوجة.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل القياديَين في حركة حماس فازع ونادر صوافطة من طوباس.
مراسل العالم: القضاء الأعلى يحمل الحكومة والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية.
يمنيون يخرجون في مظاهرة مليونية يدينون خلالها جرائم العدوان على اليمن.
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.