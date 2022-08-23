إيران ضمن الدول المتقدمة في مؤشر التبرع بالدم

العالم - ايران

وأضاف جمالي اليوم الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية بمناسبة أسبوع الحكومة: بحسب التقارير التي قدمتها منظمة الصحة العالمية فإن مؤشر التبرع بالدم في إيران يساوي مثيله في أوروبا وأمريكا ونحن متفوقون عليهما في حالة واحدة أو حالتين.

وأكد جمالي: بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فإن إيران من بين دول منطقة الشرق الأوسط ​​كمرجع المنطقة في مجال أنشطة التبرع بالدم.

وتابع: إن منظمة نقل الدم هي المسؤولة عن تحضير وتوزيع الدم ولديها عمليات معقدة تتبع معايير صارمة ومحدثة في العالم لتوفير الدم السليم الذي تحتاجه المراكز الطبية والمستشفيات.

وقال جمالي: إن منظمة نقل الدم لديها مختبرات متطورة عالية الجودة تتسم بمعايير الدول المتقدمة.