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المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية لنقل الدم:

إيران ضمن الدول المتقدمة في مؤشر التبرع بالدم

إيران ضمن الدول المتقدمة في مؤشر التبرع بالدم
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية لنقل الدم"مصطفى جمالي" أن إيران على تقع ضمن الدول المتقدمة في مؤشر التبرع بالدم معلنا افتتاح 6 مراكز للتبرع بالدم خلال أسبوع الحكومة.

العالم - ايران

وأضاف جمالي اليوم الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية بمناسبة أسبوع الحكومة: بحسب التقارير التي قدمتها منظمة الصحة العالمية فإن مؤشر التبرع بالدم في إيران يساوي مثيله في أوروبا وأمريكا ونحن متفوقون عليهما في حالة واحدة أو حالتين.

وأكد جمالي: بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فإن إيران من بين دول منطقة الشرق الأوسط ​​كمرجع المنطقة في مجال أنشطة التبرع بالدم.

وتابع: إن منظمة نقل الدم هي المسؤولة عن تحضير وتوزيع الدم ولديها عمليات معقدة تتبع معايير صارمة ومحدثة في العالم لتوفير الدم السليم الذي تحتاجه المراكز الطبية والمستشفيات.

وقال جمالي: إن منظمة نقل الدم لديها مختبرات متطورة عالية الجودة تتسم بمعايير الدول المتقدمة.

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المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية لنقل الدم: إيران ضمن الدول المتقدمة في مؤشر التبرع بالدم

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