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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل القياديَين في حركة حماس فازع ونادر صوافطة من طوباس.

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

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