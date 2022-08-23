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العراق.. مجلس القضاء الاعلى يدين اعتصام انصار الصدر

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

حاصر انصار مقتدی الصدر مجلس القضاء الاعلى الواقع في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان المعتصمين حاصروا مبنی مجلس القضاء الأعلی ما أدی الی اصدار المجلس بيانا بتعليق اعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية.

وأدان مجلس القضاء الأعلی في بيان اعتصام أتباع مقتدی الصدر محملاً الحكومة العراقية والتيار الصدري مسؤولية تداعيات هذا الاجراء بتعطيل القضاء العراقي.

وأشار مدير مكتب قناة العالم أن مجلس القضاء الاعلی، سبق وأعلن عدم صلاحيته في حل البرلمان إلا حسب القانون المنصوص في الدستور.

ويواصلُ الصدريون اعتصامَهم المفتوح أمامَ البرلمان منذُ أسابيع رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.

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