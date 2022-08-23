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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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نبض السوشيال
رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني.
الكاظمي يطالب جميع القوى السياسية بالتهدئة.
الكاظمي: حق التظاهر مكفول وفق الدستور مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة.
الكاظمي: نحذر من تعطيل عمل المؤسسة القضائية ذلك لأنه يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية.
وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقطع زيارته لمصر ويعود إلى أرض الوطن لمتابعة تطورات الأحداث.
إصابة 3 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية شمال العراق.
نقابة المحامين تتضامن مع القضاء الأعلى وما جاء في بيانه وتعلق أعمالها بعد اعتصام أتباع التيار الصدري.
الحلبوسي: ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها.
الحلبوسي: ندعم التظاهرات وفق السياقات القاونية والدستورية وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها.
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي: لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعا إذا اختصمنا.
الحلبوسي: ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها.
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.