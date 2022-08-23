عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

العالم-فلسطين

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي، إن "عشرات المستوطنين المتزمتين، اقتحموا منذ الصباح الباكر، ساحات المسجد الأقصى بمجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة".

وأضافت الأوقاف أن "المستوطنين نظموا جولات مشبوهة في الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في باحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح".

وأوضحت، أن "المستوطنين تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم خلال الاقتحام، وسط تضييق شرطة الاحتلال دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، حيث احتجزت العديد من هوياتهم عند بواباته الخارجية، إضافة إلى إبعاد العشرات عنه".

ويتعرض الأقصى يوميًّا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.